Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:50, 7 мая 2025Экономика

Льготную ипотеку предложили распространить на одну категорию граждан

Депутат Слуцкий предложил распространить льготную ипотеку на молодых ученых
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России захотели распространить льготную ипотеку на молодых ученых. С таким предложением выступил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, передают «Известия».

Депутат направил соответствующую просьбу премьер-министру Михаилу Мишустину. Он предлагает обеспечить молодых ученых возможностью брать ипотеку в размере до девяти миллионов рублей по ставке шесть процентов годовых с первоначальным взносом 20 процентов.

Мера должна коснуться россиян, занимающих должности научных работников в организациях, учредителем которых является правительство или федеральный орган исполнительной власти, и научно-педагогических работников в образовательных учреждениях высшего образования с аналогичным учредителем. Заемщики должны иметь ученую степень кандидата или доктора наук, а также общий стаж работы в качестве научного работника или научно-педагогического работника не менее пяти лет. Возраст не должен превышать 35 лет для кандидатов наук и 40 лет для докторов наук.

Ранее россияне назвали приемлемый процент по ипотеке. Более половины граждан заявили, что готовы взять кредит на жилье под 15-18 процентов годовых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет летевшего в Москву Вучича совершил вынужденную посадку

    Ким Кардашьян обругала охранника за неловкое движение на Met Gala

    Европа отреагировала на сокращение совместных с НАСА лунных программ

    ВСУ атаковали Энергодар с помощью беспилотника

    Ценам на золото предсказали снижение на фоне конфликта Индии и Пакистана

    В Кремле рассказали о разочаровании «Большой восьмеркой»

    В польском Сейме потребовали заблокировать соглашение с Украиной

    Китайская компания захотела закрыть один из крупнейших комбинатов в российском регионе

    Названа неочевидная причина выпирающего живота

    Россиянам назвали снижающий давление и защищающий от деменции напиток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости