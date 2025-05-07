Льготную ипотеку предложили распространить на одну категорию граждан

Депутат Слуцкий предложил распространить льготную ипотеку на молодых ученых

В России захотели распространить льготную ипотеку на молодых ученых. С таким предложением выступил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, передают «Известия».

Депутат направил соответствующую просьбу премьер-министру Михаилу Мишустину. Он предлагает обеспечить молодых ученых возможностью брать ипотеку в размере до девяти миллионов рублей по ставке шесть процентов годовых с первоначальным взносом 20 процентов.

Мера должна коснуться россиян, занимающих должности научных работников в организациях, учредителем которых является правительство или федеральный орган исполнительной власти, и научно-педагогических работников в образовательных учреждениях высшего образования с аналогичным учредителем. Заемщики должны иметь ученую степень кандидата или доктора наук, а также общий стаж работы в качестве научного работника или научно-педагогического работника не менее пяти лет. Возраст не должен превышать 35 лет для кандидатов наук и 40 лет для докторов наук.

Ранее россияне назвали приемлемый процент по ипотеке. Более половины граждан заявили, что готовы взять кредит на жилье под 15-18 процентов годовых.