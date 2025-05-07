Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:51, 7 мая 2025Мир

Лидер одной страны не смог прилететь в Москву на празднование Дня Победы

Ушаков: Лидер Лаоса не прилетит в Москву на парад Победы из-за болезни
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит не смог прилететь в Москву на празднование Дня Победы из-за болезни. Об этом в среду, 7 мая, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, отвечая на вопрос корреспондента кремлевского пула Александра Юнашева. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

По словам Ушакова, у лаосского лидера диагностировали коронавирус, заболевание протекает в серьезной форме. В связи с этим ему пришлось отменить запланированный визит в Москву.

Помощник российского лидера по международным делам уточнил, что Лаос будет представлен на торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве на уровне министра иностранных дел.

Ранее военный корреспондент Александр Коц обвинил Украину в попытках сорвать визиты иностранных лидеров в Москву по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне. После инцидента с самолетом Вучича военкор и вовсе заявил, что Украина угрожает главам иностранных государств, которые планируют посетить Москву.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили отказ Алиева от участия в параде Победы в Москве

    Apple допустила отказ от iPhone через 10 лет

    Россиянам указали на связь головной боли и кофе

    Сбежавшая корова сбила с ног полицейского и попала на видео

    Врач раскрыл секрет моложавой внешности певца Алексея Воробьева

    Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших на Москву беспилотников

    Первая леди Бразилии рассказала о предках из России

    Депутат Рады заявил о месте Украины в Союзном государстве России и Белоруссии

    Норвежский болельщик поменял пять килограммов рыбы на билет на матч ЛЕ

    В России замедлился рост цен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости