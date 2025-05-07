Лидер одной страны не смог прилететь в Москву на празднование Дня Победы

Ушаков: Лидер Лаоса не прилетит в Москву на парад Победы из-за болезни

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит не смог прилететь в Москву на празднование Дня Победы из-за болезни. Об этом в среду, 7 мая, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, отвечая на вопрос корреспондента кремлевского пула Александра Юнашева. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

По словам Ушакова, у лаосского лидера диагностировали коронавирус, заболевание протекает в серьезной форме. В связи с этим ему пришлось отменить запланированный визит в Москву.

Помощник российского лидера по международным делам уточнил, что Лаос будет представлен на торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве на уровне министра иностранных дел.

Ранее военный корреспондент Александр Коц обвинил Украину в попытках сорвать визиты иностранных лидеров в Москву по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне. После инцидента с самолетом Вучича военкор и вовсе заявил, что Украина угрожает главам иностранных государств, которые планируют посетить Москву.