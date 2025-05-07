Менять лифты в домах собрались только на российские

Минстрой: При капремонте домов будут устанавливать только отечественные лифты

При капремонте домов все лифты собрались менять только на российские. Соответствующие изменения в системе закупок оборудования намерен разработать Минстрой, пишут «Известия».

Право участвовать в конкурсах дадут только самим заводам-изготовителям из России и Белоруссии, их официальным дилерам или 100-процентным дочерним организациям. Так власти планируют исключить посредников из торговых цепочек, снизить цены и создать загрузку отечественным предприятиям.

Для участия в госзакупках для капремонта заводы должны быть включены в специальный реестр. Сейчас в нем состоят семь производств с общей мощностью более 50,3 тысячи лифтов в год — «Евролифтмаш», Щербинский и Серпуховской лифтостроительные заводы, «Мослифт», Карачаровский механический завод, МЭЛ и «Метеор Лифт», рассказали в Минпромторге.

В Минстрое считают, что так получится ежегодно менять около 24 тысяч лифтов в многоквартирных домах при капремонте и ставить около 30-35 тысяч подъемников в новостройках.

Однако эксперты сомневаются в эффективности инициативы. По словам зампреда комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светланы Разворотневой, прямые закупки могут повлиять на рост стоимости услуги по установке лифтов, поскольку круг участников торгов сужается. При этом регионам, скорее всего, придется тратить дополнительные средства на поиск монтажников на местах.

Ранее безопасность лифтов в России начали проверять по-новому. Ростехнадзор получил полномочия реагировать на жалобы пользователей на неисправности в кабинах, которые не представляют непосредственной угрозы для жизни и здоровья пассажиров, но могут говорить о поломках — например, на скрип и стук.