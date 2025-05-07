Пакистан вызвал представителя Индии для одного действия

МИД Пакистана вызвал поверенного в делах Индии и выразил ему протест

МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах Индии и выразил ему протест. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

По информации ведомства, временный поверенный в делах Индии получил протест «по поводу неспровоцированных индийских ударов по нескольким местам в Пакистане и Азад Джамму и Кашмире». МИД Пакистана также сообщил о «явном нарушении суверенитета Пакистана» и противоречии Уставу ООН и международному праву.

Кроме того, в МИД предупредили Индию, что их действия представляют угрозу региональному миру и стабильности.

Ранее в Индии назвали Пакистан убежищем для террористов. Кроме того, там заявили, что Исламабад не предпринял никаких шагов для уничтожения террористов на своей территории и продолжал игнорировать угрозу.