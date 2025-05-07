В Индии назвали Пакистан убежищем террористов

Замглавы МИД Индии Мисри: Пакистан не предпринял шагов по борьбе с террористами

Пакистан не предпринял никаких шагов для уничтожения террористов на своей территории и продолжает игнорировать угрозу. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри на специальном брифинге.

«Несмотря на то что с момента нападений прошло две недели, со стороны Пакистана не было предпринято никаких явных шагов по борьбе с террористической инфраструктурой на его территории или на территории, находящейся под его контролем. Вместо этого все, что он делает, — это отрицает и выдвигает обвинения», — сказал замглавы МИД.

При этом, по словам Мисри, Пакистан имеет репутацию «убежища для террористов» со всего мира, где террористы, объявленные в международный розыск, пользуются безнаказанностью.

Минобороны Пакистана сообщило о ракетном ударе по территории страны со стороны Индии вечером 6 мая. Генеральный директор Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри назвал атаку «подлой и трусливой».