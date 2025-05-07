МИД России высказался об обострении конфронтации между Индией и Пакистаном

Захарова: Россия обеспокоена усилением конфронтации между Индией и Пакистаном

Москва глубоко обеспокоена усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном после террористической атаки в Пахалгам. Об этом стало известно из комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства.

«Россия решительно осуждает акты терроризма, выступает против любых его проявлений и акцентирует необходимость объединения усилий всего мирового сообщества для эффективной борьбы с этим злом», — говорится в комментарии.

Представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что Москва призывает вовлеченные стороны к сдержанности в целях недопущения дальнейшего ухудшения обстановки в регионе и надеется что ситуация будет урегулирована политико-дипломатическими средствами.

Ранее официальный представитель ВВС Индии Вьомика Сингх сообщила, что Вооруженные силы Индии готовы ответить на любые шаги Пакистана. Она при этом подчеркнула, что Нью-Дели продемонстрировал значительную сдержанность в своих ответных действиях на теракт в Пахалгаме.