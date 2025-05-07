Москалькова озвучила просьбу Киева по обмену вывезенных на Украину россиян

Москалькова: Киев хочет обменять курян на задержанных в России украинцев

Взамен вывезенных на Украину жителей Курской области Киев просит освободить задержанных за пособничество террористам украинцев. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в беседе с ТАСС.

Омбудсмен подчеркнула, что «компетентные органы» имеют на этот счет свое видение и диалог пока не завершился. Она также добавила, что украинская сторона не отказывает в возвращении вывезенных россиян, однако конкретную дату не называет.

Кроме того, Москалькова рассказала журналистам, что переговоры о возвращении курян, которые состоялись на белорусско-украинской границе, прошли тяжело.

Ранее омбудсмен обвинила Киев в затягивании сроков о передаче России 53 ее граждан, находящихся в Сумской области. Она пояснила, что настаивает на их репатриации, так как речь идет о мирных жителях.