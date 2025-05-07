Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:31, 7 мая 2025Россия

Москалькова озвучила просьбу Киева по обмену вывезенных на Украину россиян

Москалькова: Киев хочет обменять курян на задержанных в России украинцев
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Взамен вывезенных на Украину жителей Курской области Киев просит освободить задержанных за пособничество террористам украинцев. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в беседе с ТАСС.

Омбудсмен подчеркнула, что «компетентные органы» имеют на этот счет свое видение и диалог пока не завершился. Она также добавила, что украинская сторона не отказывает в возвращении вывезенных россиян, однако конкретную дату не называет.

Кроме того, Москалькова рассказала журналистам, что переговоры о возвращении курян, которые состоялись на белорусско-украинской границе, прошли тяжело.

Ранее омбудсмен обвинила Киев в затягивании сроков о передаче России 53 ее граждан, находящихся в Сумской области. Она пояснила, что настаивает на их репатриации, так как речь идет о мирных жителях.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чучхе-100» из Северной Кореи начала бить по ВСУ в зоне СВО. Как она выглядит и на что способна?

    Российский бренд угодил в скандал из-за недовольства парадом Победы

    Пашинян встретится в Москве с несколькими лидерами стран

    Эстония захотела помешать полетам в Москву на День Победы

    В подорожании картофеля обвинили дачников

    Пашинян заявил о желании развивать отношения с Россией

    Россиянин рассказал о сложностях шестидневного ультрамарафона

    Бывший адвокат Пашаев пойдет под суд за обман мужа «королевы марафонов»

    Анонсировано возвращение Fortnite на iPhone

    Предсказан срок потепления в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости