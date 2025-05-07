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17:52, 7 мая 2025Бывший СССР

На Украине сообщили о гибели проектировщика беспилотников

Министр обороны Умеров сообщил о гибели проектировщика дронов Гуменного
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Харькове взорвали знаменитого проектировщика беспилотников Андрея Гуменного. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает «РБК Украина» в своем Telegram-канале.

«Все структуры задействованы для поиска и поимки исполнителей этого преступления. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея Михайловича», — сказал чиновник.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выразил соболезнования семье погибшего в своем Telegram-канале.

Позднее министерство обороны Украины опровергло эту информацию, заявив, что Умеров подобных заявлений не делал.

Ранее в министерстве обороны России сообщили о массированной атаке украинских дронов. Удары пришлись на Ярославскую, Тульскую, Московскую, Воронежскую, Костромскую, Смоленскую области и республику Мордовия.

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