На Украине сообщили о гибели проектировщика беспилотников

Министр обороны Умеров сообщил о гибели проектировщика дронов Гуменного

В Харькове взорвали знаменитого проектировщика беспилотников Андрея Гуменного. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает «РБК Украина» в своем Telegram-канале.

«Все структуры задействованы для поиска и поимки исполнителей этого преступления. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея Михайловича», — сказал чиновник.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выразил соболезнования семье погибшего в своем Telegram-канале.

Позднее министерство обороны Украины опровергло эту информацию, заявив, что Умеров подобных заявлений не делал.

Ранее в министерстве обороны России сообщили о массированной атаке украинских дронов. Удары пришлись на Ярославскую, Тульскую, Московскую, Воронежскую, Костромскую, Смоленскую области и республику Мордовия.