Найдена скрытая опасность в привычных овощах и фруктах

J Hazard Mater: В овощах и фруктах обнаружены химические вещества, как 6-PPD

Швейцарские ученые обнаружили в овощах и фруктах химические вещества, которые добавляют в резину при производстве автомобильных шин. Статья об исследовании опубликована в Journal of Hazardous Materials.

Исследование провели специалисты из Федеральной службы по безопасности пищевых продуктов и Лозаннской политехнической школы. Они закупили около 100 образцов самых популярных овощей и фруктов — от супермаркетов до небольших лавок, — а затем проверили их на наличие 11 веществ, типичных для шин. В 31 проценте образцов ученые нашли следы таких соединений, как 6-PPD и 6-PPD-хинон. При этом уровень загрязнения не зависел от места покупки или того, была ли продукция органической.

Ранее считалось, что человек контактирует с этими веществами в основном через воздух, когда мельчайшие частицы шин попадают в атмосферу. Но теперь стало ясно, что значительная часть таких загрязнителей поступает и с пищей. Эти соединения накапливаются в окружающей среде: они оседают на почве, попадают в воду и через растения возвращаются на наш стол.

Некоторые добавки, по данным экспериментов на животных, токсичны — они могут снижать фертильность и вызывать воспаление в нервной системе. Как именно эти вещества влияют на организм человека, пока неизвестно — сейчас в Швейцарии и Китае уже идут исследования по выявлению их в крови и моче. Авторы подчеркивают, что в условиях постоянного контакта с такими загрязнителями необходимо срочно оценить возможные риски и рассмотреть замену токсичных добавок в шинах на более безопасные.