Немецкий автогигант заявил о резком падении прибыли

Le Figaro: Прибыль BMW обрушилась на 26,4 процента из-за ситуации в Китае

Прибыль немецкого автогиганта BMW в первом квартале 2025 года упала на 26,4 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, и достигла 2,2 миллиарда евро. Об этом сообщило издание Le Figaro.

В значительной степени такая динамика была обусловлена спадом продаж в Китае, основном рынке этого концерна. Теперь же BMW опасается последствий тех пошлин, к которым прибегли власти США. Не исключено, что из-за этого фактора продажи просядут и на американском рынке.

Издание напомнило, что нынешнему падению предшествовали почти три года исключительной прибыли. Однако затем автопроизводитель столкнулся со снижением спроса, ростом затрат (особенно на электроэнергию) и усилившейся конкуренцией со стороны китайских брендов. Последние занимают на рынке электромобилей все более прочные позиции.

Отмечается, что о падении финансовых показателей уже заявили два других немецких автогиганта, Volkswagen и Mercedes, которые тоже винят в своих бедах просадку продаж на китайском рынке.

В марте появился прогноз, согласно которому пошлины, вводимые США, Европейским союзом и Китаем, обойдутся BMW в миллиард евро. В прошлом году прибыль концерна упала на 36 процентов.