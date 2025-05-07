Новый канцлер Германии назвал Россию крупнейшей угрозой для европейской безопасности

Мерц назвал Россию крупнейшей угрозой для европейской безопасности

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском назвал Россию крупнейшей угрозой для европейской безопасности. Трансляцию вел телеканал Welt.

«Россия и в обозримом будущем останется самой большой угрозой для нашей безопасности. Она остается угрозой для евроатлантических отношений», — подчеркнул политик.

Он призвал к оперативному укреплению европейской обороноспособности и системы сдерживания.

Ранее Мерц рассказал о своих планах посетить Украину с официальным визитом в ближайшие недели. Также отвечая на вопрос о поставках крылатых дальнобойных ракет Taurus Вооруженным силам Украины, глава немецкого правительства заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «может на него положиться».