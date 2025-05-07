Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:40, 7 мая 2025Мир

Новый канцлер Германии назвал Россию крупнейшей угрозой для европейской безопасности

Мерц назвал Россию крупнейшей угрозой для европейской безопасности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Globallookpress.com

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском назвал Россию крупнейшей угрозой для европейской безопасности. Трансляцию вел телеканал Welt.

«Россия и в обозримом будущем останется самой большой угрозой для нашей безопасности. Она остается угрозой для евроатлантических отношений», — подчеркнул политик.

Он призвал к оперативному укреплению европейской обороноспособности и системы сдерживания.

Ранее Мерц рассказал о своих планах посетить Украину с официальным визитом в ближайшие недели. Также отвечая на вопрос о поставках крылатых дальнобойных ракет Taurus Вооруженным силам Украины, глава немецкого правительства заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «может на него положиться».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лидеры двух стран отказались от поездки в Москву на парад Победы. Помощник Путина объяснил причины

    В подполье рассказали о массовом дезертирстве ВСУ в районе Купянска

    Белоусов одним словом ответил на вопрос о своем наряде на параде Победы

    Суд ликвидировал узбекскую автономию в Москве за нарушение закона

    В Совфеде выразили надежду на «здравый смысл» Индии и Пакистана

    Губерниев заявил о регрессе российского спорта

    В Вологодской области сбили два беспилотника

    На Украине рассказали о планах Канады передать Киеву конфискованный российский самолет

    В Подмосковье российский вертолет сбил БПЛА ВСУ

    Раскрыто число бойцов из Чечни в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости