Объявлено о «тяжелых переговорах» России и Украины на белорусской границе

Омбудсмен Москальков провела тяжелые переговоры с Украиной о возвращении курян

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова провела тяжелые переговоры с Украиной на украино-белорусской границе о возвращении курян из города Сумы. Слова омбудсмена приводит ТАСС.

Москалькова объявила находящихся на территории Украины россиян заложниками и отметила, что вернуться после переговоров ей удалось лишь ночью.

«Вчера (6 мая) были очень тяжелые переговоры с украинской стороной о продолжающемся [удержании] в заложниках жителей Курской области», — приводит агентство слова омбудсмена.

В конце апреля Москалькова заявила, что Украина продолжает удерживать более 50 жителей Курской области и затягивает их возвращение.