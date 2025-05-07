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20:11, 7 мая 2025Силовые структуры

Обвиняемый в расправе над найденной в машине Гоши Куценко женщиной рассказал об угрозах

Спрятавший убитую женщину в машине Куценко рассказал об угрозах сокамерников
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Обвиняемому в расправе над женщиной, подброшенной в автомобиль Гоши Куценко Альберту Абдуллину угрожают сокамерники. Об этом подсудимый рассказал во время заседания суда. Сообщает в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

Абдуллин сообщал, что сокамерники обещают, что после его этапирования в другое учреждение ему «мало не покажется». Защита ходатайствовала о закрытии судебного заседания, однако Дорогомиловский суд столицы ходатайство отклонил, продолжив рассматривать дело в открытом режиме.

Утром 20 января женщину со множественными ножевыми ранениями обнаружили во дворе дома на Кутузовском проспекте в Москве в автомобиле «Запорожец», который принадлежит Гоше Куценко. Тело заметили прохожие и вызвали полицию.

Подозреваемым оказался 30-летний безработный Альберт Абдуллин из Казани. У него большое количество судимостей — за убийство, изнасилование, разбой, кражу, оскорбление представителя власти, угрозу убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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