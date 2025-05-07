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12:48, 7 мая 2025Мир

Пакистан уничтожил штаб батальона бригады армии Индии

Dawn: Пакистан уничтожил штаб батальона бригады ВС Индии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Вооруженные силы Пакистана нанесли удар по штабу батальона пехотной бригады армии Индии. Об этом заявил директор Управления общественных связей Министерства обороны Пакистана генерал Ахмед Чаухдри, сообщает Dawn.

«Армия Пакистана полностью отреагировала на индийскую агрессию и уничтожила штаб батальона бригады ВС Индии, откуда координировались нарушения режима прекращения огня индийскими военнослужащими на линии контроля в Кашмире», — сказал он.

По словам генерала, Пакистан нанес удары по нескольким индийским военным постам в кашмирских районах Чхатри, Джура и Сарлия, а также сбил 5 истребителей ВВС Индии.

Ранее Индия подняла белый флаг в нескольких местах, в том числе на комплексе Чора на линии контроля в Кашмире. По словам министра информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарара, индийская армия сделала это после значительных потерь от действий армии Пакистана.

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