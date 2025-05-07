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05:00, 7 мая 2025Забота о себе

Партнерше засыпающего во время секса из-за алкоголя мужчины дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Лаура Коллинз дала совет партнерше мужчины, засыпающего во время секса из-за пристрастия к алкоголю. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

По словам женщины, они с 32-летним женихом встречаются семь лет и планируют пожениться в 2026 году, однако она уже боится свадьбы. По ее словам, мужчина начал пить каждый день и агрессивно отрицать проблемы с алкоголем, а его друзья лишь подогревают в нем вредную привычку. «Секс нормальный, но не отличный, а когда он приходит с гулянки с друзьями, просто безнадежный. Его попытки заняться любовью чаще всего просто неуклюжи, он регулярно засыпает посреди акта», — пожаловалась она. Девушка добавила, что продолжает надеяться на изменения и ждет, что жених снова станет прекрасным парнем, которого она когда-то встретила.

В ответ на письмо Коллинз посоветовала автору поговорить с партнером о причинах алкоголизма. «Даже если он не может (или не хочет) сказать, почему ведет себя деструктивно, вам нужно ясно дать понять, что он либо обратится за помощью, либо разрушит ваши отношения. Вы заслуживаете большего и, мирясь с его алкогольными подвигами, ставите себя на второе место», — порекомендовала она.

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Коуч также отметила, что мужчину не получится заставить начать меньше пить, отправить в реабилитационный центр или принудить к терапии — он должен сам этого захотеть.

Ранее Коллинз дала совет женщине, которая забеременела обманным путем и не нашла понимания со стороны партнера. Автор письма рассказала, что ей уже 33 года, поэтому она считает, что готова к замужеству и материнству, но ее бойфренд не горит желанием связывать себя обязательствами.

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