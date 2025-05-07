Полиция сожгла 20 тонн марихуаны и отравила целый город

В Турции полицейские сожгли 20 тонн наркотиков и отравили 25 тысяч человек

В Турции жители города отравились дымом от наркотиков, которые сожгла полиция. Об этом пишет Tele 1.

18 апреля турецкие правоохранители провели операцию по уничтожению более 20 тонн конфискованной марихуаны общей стоимостью 10 миллиардов турецких лир (примерно 21 миллиард рублей) в центре города Лидж, провинция Диярбакыр. При этом сотрудники полиции выложили мешки с наркотиками в виде слова ЛИДЖ. В результате их действий воздух наполнился токсичным дымом и отравил жителей города. Население Лиджа — 25 тысяч человек.

На протяжении как минимум пяти дней люди не могли открывать окна и старались не выходить на улицу, опасаясь отравления и его симптомов — головокружения, тошноты и галлюцинаций. Некоторые жалуются, что дым отравил их детей. «Запах наркотиков окутывает район уже несколько дней. Мы не можем открывать окна. Наши дети заболели, мы постоянно ходим к врачам», — рассказал один из живущих в Лидже.

Председатель ассоциации «Ешил Йылдыз» Яхья Огер отметил, что, хотя успех властей в борьбе с наркотиками важен, способ уничтожения марихуаны был неправильным. Он подчеркнул, что формирование из мешков с наркотиками названия города только усугубило ситуацию.

Огер порекомендовал полиции утилизировать каннабис на заводах с фильтрами, чтобы предотвратить воздействие дыма на людей.

Ранее сообщалось, что в США таможенники изъяли на границе с Мексикой груз наркотиков на 31 миллион долларов. Запрещенные вещества были спрятаны в болгарском перце.