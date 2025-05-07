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16:38, 7 мая 2025Бывший СССР

Президент Узбекистана подтвердил свой визит в Москву на 9 Мая

Президент Узбекистана Мирзиеев подтвердил планы посетить Москву 9 Мая
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Пресс-служба президента Узбекистана / РИА Новости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подтвердил, что совершит визит в Москву на 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила его пресс-служба, передает РИА Новости.

«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 8–9 мая этого года посетит город Москву», — говорится в сообщении.

Мирзиеев примет участие в торжественных мероприятиях и проведет несколько двусторонних встреч.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Предполагается, что после встречи с Путиным стороны подпишут договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Москвой и Каракасом.

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