Путин подписал договор о стратегическом партнерстве еще с одной страной

Путин и президент Венесуэлы подписали договор о стратегическом партнерстве

Президент России Владимир Путин и его венесуэльский коллега Николас Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве двух стран. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония состоялась в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. Главы двух государств расписались в документе. Предполагается, что в соглашение войдут положения о сотрудничестве в сферах экономики, безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом. Кроме того, предполагается совместная борьба с фальсификацией истории, в том числе событий Второй мировой войны.

Ранее Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с Путиным. Во время встречи российский лидер подчеркнул, что российская сторона удовлетворена развитием контактов с Венесуэлой.

Глава латиноамериканского государства прибыл в Москву 7 мая. Он примет участие в празднованиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Помимо него, парад Победы посетят также главы еще 28 стран.