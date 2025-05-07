Пытавшегося отравить работников оборонного завода по заданию Киева оставили под стражей

Фрунзенский районный суд Ярославля продлил срок ареста местному жителю, который по заданию украинской спецслужбы пытался отравить работников оборонного предприятия. Об этом сообщает РИА Новости.
40-летний житель Гаврилов-Яма Илья Б., завербованный куратором из Киева под ником Великий Воин Корпуса, останется под стражей до 7 июля.
14 января ФСБ сообщила о предотвращении теракта на предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ярославской области. Украинские спецслужбы планировали отравить работников российского завода с помощью химических веществ, вызывающих ожоги дыхательных путей. Предполагаемого исполнителя преступления удалось задержать. Им оказался гражданин России. Мужчину поймали в тот момент, когда он забирал из тайника две емкости с ядом. Он планировал залить их в воздуховоды автомобилей работников предприятия. Действия отравителя курировали через мессенджер с территории Украины. В его телефоне была найдена соответствующая переписка.