Рогов счел пропагандистской акцией наступление ВСУ на Теткино в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) преследуют пропагандистские цели, пытаясь наступать на Теткино в Курской области. Об этом заявил председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, чьи слова приводит «Ридус».

«Зеленский мечтает занять ко Дню Победы хоть какой-то участок на Курщине или Белгородчине, чтобы потом кричать на весь мир, что бойцы ВСУ занимают российскую территорию», — сказал он.

При этом, по его словам, пополнять ряды украинских войск за счет вылавливания людей на улицах страны становится все сложнее.

Ранее стало известно, что российские военные отразили две контратаки Вооруженных сил Украины в Курской области. Отмечается, что украинские бойцы пытались прорваться в населенные пункты Теткино и Новый Путь. Российские военнослужащие уничтожили около 10 единиц бронетехники, а также ликвидировали до 20 солдат ВСУ.