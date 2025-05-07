Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась миллионов рублей

Сыктывкарка лишилась 3,5 млн рублей с продажи жилья из-за мошенников

Жительница Сыктывкара поговорила с мошенниками и лишилась миллионов рублей, полученных с продажи жилья. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе УМВД по Республике Коми.

По словам 65-летней женщины, она находилась в сильном эмоциональном переутомлении, когда с ней связались неизвестные, которые представились сотрудниками «Росфинмониторинга», службы безопасности банка и ФСБ. Они предупредили, что на ее имя оформлены многомиллионные кредиты. В разговоре сыктывкарка случайно рассказала, что недавно продала квартиру, на что собеседники ответили, что вырученные со сделки средства могут стать залогом для погашения долгов, которые якобы пытаются оформить неизвестные.

В результате злоумышленники убедили россиянку перевести им все имеющиеся деньги на «безопасный счет», пообещав вернуть их без процентов после того, как якобы завершится проверка. Под давлением потерпевшая установила программу для бесконтактных переводов и отправила более 3,5 миллиона рублей на указанные реквизиты. Женщина поняла, что ее обманули лишь через некоторое время, когда аферисты перестали выходить на связь.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело, злоумышленников ищут.

Накануне стало известно, что жительница Каменск-Уральского переписала жилье на мошенника, обещавшего отремонтировать крышу ее дома. Найденный по объявлению из газеты мастер не довел работу до конца, начав вымогать у заказчицы деньги и угрожая уничтожить ее дом при отказе.