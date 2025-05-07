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15:10, 7 мая 2025Культура

Российская группа высказалась о своем выступлении в ООН в честь Дня Победы

Турецкий: Зрители концерта «Хора Турецкого» в ООН встали во время гимна России
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Основатель группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий прокомментировал выступление коллектива в зале Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США. Его слова приводит «Абзац».

«50 процентов зала не понимали русский язык, но в конце мы спели гимн России, и встали все», — рассказал Турецкий. Такой успех артист назвал уникальным, добавив, что реакция зрителей говорит о признании России.

6 мая стало известно, что музыканты российской группы «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano выступили в зале Генеральной ассамблеи ООН. Артисты исполнили известные композиции военных лет в честь приближающейся 80-й годовщины Дня Победы — «Темная ночь», «Катюша», «Синий платочек» и другие. Мероприятие посетили ветераны, дипломаты из разных стран и сотрудники секретариата ООН.

Известно, что концерт безуспешно пытались сорвать украинцы при поддержке спонсоров из Европы. Несмотря на это, в зале был аншлаг, а на песнях «Бухенвальдский набат» и «День Победы» сотни собравшихся встали и подпевали хору.

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