Украинцы при поддержке спонсоров из Европы попытались сорвать концерт «Хора Турецкого», запланированного с 5 на 6 мая в здании Генассамблеи ООН. Успеха они не добились — в зале был аншлаг, заявил первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
«Пришло столько народу, что многие попросту не смогли попасть в зал, вмещающий 1800 мест, — подчеркнул дипломат. — И это несмотря на активные попытки сорвать концерт! Буквально накануне, отчаявшись помешать нам, украинцы распространили в ООН ноту, призывающую не посещать наш концерт. Как видите, и это не сработало».