Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:45, 7 мая 2025Мир

Украинцы при поддержке спонсоров попытались сорвать концерт «Хора Турецкого» в ООН

Полянский: Украинцы безуспешно пытались сорвать концерт «Хора Турецкого» в ООН
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Украинцы при поддержке спонсоров из Европы попытались сорвать концерт «Хора Турецкого», запланированного с 5 на 6 мая в здании Генассамблеи ООН. Успеха они не добились — в зале был аншлаг, заявил первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

«Пришло столько народу, что многие попросту не смогли попасть в зал, вмещающий 1800 мест, — подчеркнул дипломат. — И это несмотря на активные попытки сорвать концерт! Буквально накануне, отчаявшись помешать нам, украинцы распространили в ООН ноту, призывающую не посещать наш концерт. Как видите, и это не сработало».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Индия ударила по Пакистану

    Российские самолеты начали разворачиваться из-за закрытия неба над Пакистаном

    Минобороны Индии раскрыло причину проведения операции «Синдур»

    Украинцы при поддержке спонсоров попытались сорвать концерт «Хора Турецкого» в ООН

    «Интер» победил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов

    Индия обвинила Пакистан в нарушении соглашения о прекращении огня

    Трамп жестко высказался насчет ударов между Индией и Пакистаном

    Неизвестный хищник напал на 17 жителей деревни

    В Пакистане сообщили о сбитии двух самолетов ВВС Индии

    В Венгрии выступили против плана ЕК по отказу от российского газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости