Российских туристов на Бали предупредили о риске депортации

Посольство России в Индонезии предупредило туристов о проверках

Посольство России в Индонезии предупредило туристов о риске депортации за нарушение миграционного законодательства. Об этом говорится в официальном Telegram-канале диппредставительства.

Там отметили, что индонезийские власти проводят проверки иностранцев, чтобы убедиться, что они не нарушают условия пребывания в стране. «В случае расхождения сведений имеющееся разрешение будет аннулировано, а его обладатель будет депортирован за нарушение миграционного законодательства. Призываем строго придерживаться установленных властями норм», — указали в посольстве.

Ранее замминистра туризма Индонезии Ни Маде Аю Мартини объяснила, что критика в адрес туристов на Бали не касается исключительно россиян. Мартини заявила, что речь идет обо всех иностранцах, которые нарушают правила пребывания в стране.