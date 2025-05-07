Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:13, 7 мая 2025Путешествия

Российских туристов на Бали предупредили о риске депортации

Посольство России в Индонезии предупредило туристов о проверках
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Johannes P. Christo / Reuters

Посольство России в Индонезии предупредило туристов о риске депортации за нарушение миграционного законодательства. Об этом говорится в официальном Telegram-канале диппредставительства.

Там отметили, что индонезийские власти проводят проверки иностранцев, чтобы убедиться, что они не нарушают условия пребывания в стране. «В случае расхождения сведений имеющееся разрешение будет аннулировано, а его обладатель будет депортирован за нарушение миграционного законодательства. Призываем строго придерживаться установленных властями норм», — указали в посольстве.

Ранее замминистра туризма Индонезии Ни Маде Аю Мартини объяснила, что критика в адрес туристов на Бали не касается исключительно россиян. Мартини заявила, что речь идет обо всех иностранцах, которые нарушают правила пребывания в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чучхе-100» из Северной Кореи начала бить по ВСУ в зоне СВО. Как она выглядит и на что способна?

    Два российских аэропорта снова ввели ограничения на полеты

    Артемий Лебедев призвал Россию брать пример с одной европейской страны

    Вэнс заявил об отказе США от идеи 30-дневного прекращения огня на Украине

    Вэнс раскрыл планы США на Россию и Украину

    Медведев обсудил с президентом Кубы борьбу с неоколониализмом

    Стало известно последствие взятия Липового в ДНР российскими войсками

    Посол России назвал запрет Вучичу посетить Москву проявлением нацизма

    Пытавшегося отравить работников оборонного завода по заданию Киева оставили под стражей

    На российском ТВ стартует уникальное шоу «Гладиаторы». Ради чего обычные люди сразятся с титулованными спортсменами?

    Реклама
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости