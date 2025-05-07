Сапер МЧС Пилат: Инструкторы-иностранцы помогали ВСУ минировать Курскую область

Иностранные инструкторы оказывали помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в минировании населенных пунктов Курской области. Такие данные предоставил командир сводного отряда разминирования МЧС России с позывным Пилат, его слова приводит РИА Новости.

«Судя по тому, что мы обнаруживаем, минные поля противотанковые установленны в наброс, на поверхности мины находятся. Также минировали с помощью беспилотников, использовались мины ПФМ-1С ("лепесток"), самодельные мины, поэтому хаотично все», — объяснил сапер. По его словам, все это указывает на то, что на месте работали иностранные инструкторы, которые занимались подготовкой украинских военных.

Ранее сообщалось, что саперов инженерных подразделений ВС России планируют научить разминированию при помощи беспилотников. Дрон позволяет вести поиск взрывоопасных предметов с воздуха, а при обнаружении опасного изделия его уничтожают сбросом гранаты или накладным зарядом, пока человек находится на безопасном расстоянии.