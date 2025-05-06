Саперов научат разминированию с воздуха

«Известия»: Саперов ВС России научат разминированию при помощи дронов

Саперов инженерных подразделений Вооруженных сил (ВС) России научат разминированию при помощи беспилотников. Новый раздел ввели в программу боевой подготовки, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Дрон позволяет вести поиск взрывоопасных предметов с воздуха, а при обнаружении опасного изделия его уничтожают сбросом гранаты или накладным зарядом. Беспилотник может снизиться и оставить на мине тротиловую шашку, которую подорвут дистанционно. Это позволяет саперам выполнять разминирование, находясь на безопасном расстоянии.

«Такой способ разминирования очень эффективен, когда объекты, которые надо обезвредить, видно визуально. Понятно, что если боеприпас или мина замаскированы, то тогда, конечно, есть проблема», — сказал редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев. Он добавил, что при работе на больших площадях такой способ разминирования наряду с традиционными методами будет очень эффективным.

В декабре 2024 года стало известно, что саперы работающей в новых регионах России службы гуманитарного разминирования начали получать немагнитные наборы сапера, которые позволяют работать с магнитными минами. В него входит щуп с диэлектрическими иглами для классификации мин и пластиковые инструменты.