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14:19, 13 декабря 2024Наука и техника

Российские саперы получили наборы для работы с магнитными минами

«Известия»: российские саперы получили немагнитные наборы для разминирования
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Работающая в новых регионах России служба гуманитарного разминирования начала получать немагнитные наборы сапера, которые позволяют работать с магнитными минами. Об этом пишут «Известия».

Для саперов разработали специальную сумку с ячейками для хранения инструментов. Сумка оснащена полозьями, которые позволяют тянуть ее за собой по земле. Такое решение позволяет освободить саперам руки для щупа и миноискателя.

В набор также входят 33 маркера для пометок на участке разминирования и два щупа. Первый щуп оснащен диэлектрическими иглами для классификации мин, а второе изделие, созданное из гибкой пластмассы, предназначено для обнаружения растяжек. Кроме того, в комплект включили саперную кошку со шнуром, которая позволяет сдернуть мину с безопасного расстояния. Для раскопки обнаруженных взрывоопасных предметов предназначены трехгранные ножи и малые лопатки, которые изготавливают из титана или пластика.

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«Сейчас стали ставить хитрые ловушки, которые срабатывают на магнитное поле — на металл, конечно, в первую очередь», — сообщил генеральный директор инженерно-саперной компании «Комплит Техник» Вячеслав Ковалевский.

Ранее в декабре в пресс-службе компании «Комплит техник» сообщили, что саперы гуманитарного разминирования получили первую партию специальных бронежилетов «Ярл». Изделие создано с использованием сверхвысокомолекулярного полиэтилена и параарамидного волокна.

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