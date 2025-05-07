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14:45, 7 мая 2025Силовые структуры

Российского коммерсанта закатали в бетон из-за долгов

URA.RU: В Каслях убили директора фирмы и залили бетоном, у него были долги
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Каслях Челябинской области обнаружено залитое в бетон тело. Об этом сообщает URA.RU.

Жертва преступления была спрятана в колодце на участке в СНТ «Тихомировка». Установлена личность мужчины — он был директором местной дорожной фирмы. По предварительным данным, преступление могло быть совершено из-за денег. У компании были долги на несколько миллионов рублей перед подрядчиками.

Возбуждено уголовное дело. Ведется поиск подозреваемых.

6 мая сообщалось, что экспертиза подтвердила, что найденные в Улан-Удэ тела принадлежат финалистке конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой и ее знакомому.

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