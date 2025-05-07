Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:40, 7 мая 2025Интернет и СМИ

Склады НАТО опустели из-за помощи Украине

Forsal: Склады НАТО с техникой и боеприпасами почти пусты из-за помощи Киеву
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Многие страны европы, состоящие в НАТО, в частности, Германия, Дания, Чехия и Польша, передали Украине большое количество военной техники и боеприпасов на безвозмездной основе, в результате их собственные склады опустели. Об этоя сообщил политический обозреватель Славомир Билински в статье для польского издания Forsal.

Автор материала считает, что военная помощь Киеву не прошла без следа для стран Североатлантического Альянса, им пришлось заплатить за это высокую цену.

«Эксперты предупреждают, что в случае внезапного конфликта многие армии НАТО столкнутся с серьезными проблемами военного реагирования в течение первых недель», — заключил обозреватель.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о запуске НАТО программы по приготовлению к прямому конфликту с Россией. Это происходит на фоне заявлений европейских элит о необходимости нанесения стратегического поражения РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Индия нанесла удары по Пакистану. Исламабад уже ответил противнику и назвал нападение актом войны

    В США суд обязал выплатить мессенджеру WhatsApp $170 млн за взлом аккаунтов

    Замглавы ФТС заявила о непонимании обвинения по делу об акцизах

    Склады НАТО опустели из-за помощи Украине

    В ГД захотели активизировать проверки газового оборудования в жилых домах

    Москвичей призвали не ждать потепления

    Пожизненно осужденный россиянин попросил смягчить ему наказание

    Первые минуты после мощного взрыва на обогатительной фабрике в Якутии попали на видео

    Россиян предупредили о последствиях за денежные переводы

    На Западе заявили о наращивании сбора разведданных о Гренландии со стороны США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости