Forsal: Склады НАТО с техникой и боеприпасами почти пусты из-за помощи Киеву

Многие страны европы, состоящие в НАТО, в частности, Германия, Дания, Чехия и Польша, передали Украине большое количество военной техники и боеприпасов на безвозмездной основе, в результате их собственные склады опустели. Об этоя сообщил политический обозреватель Славомир Билински в статье для польского издания Forsal.

Автор материала считает, что военная помощь Киеву не прошла без следа для стран Североатлантического Альянса, им пришлось заплатить за это высокую цену.

«Эксперты предупреждают, что в случае внезапного конфликта многие армии НАТО столкнутся с серьезными проблемами военного реагирования в течение первых недель», — заключил обозреватель.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о запуске НАТО программы по приготовлению к прямому конфликту с Россией. Это происходит на фоне заявлений европейских элит о необходимости нанесения стратегического поражения РФ.