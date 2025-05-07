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16:28, 7 мая 2025Силовые структуры

Следователи завели дело из-за примененного ВСУ против российского города «вампира»

В СК завели дело после ракетного обстрела ВСУ города Рыльск в Курской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские следователи возбудили уголовное дело после ракетного обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Рыльска в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 5 мая военнослужащие ВСУ нанесли ракетный удар по электроподстанции город Рыльска, оставив местных жителей без электроэнергии и повредив дома. Ранения получили два подростка. При осмотре места происшествия были найдены фрагменты чешской ракетной системы залпового огня «Вампир».

5 мая ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску. На кадрах, снятых очевидцами, видна световая вспышка, за которой последовал мощный взрыв.

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