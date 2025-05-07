Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:19, 7 мая 2025Бывший СССР

Стало известно мнение украинцев о последствиях сделки с США

Опрос: Около 41 процента украинцев не верят в положительный исход сделки с США
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Около 41 процента украинцев не верит, что у сделки Украины с США о недрах будут положительные последствия. Об этом следует из данных опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Исследование проводилось в мае этого года методом телефонных интервью. Был опрошен 561 респондент. Институт сообщает, что на начало мая 47 процентов украинцев имели скорее положительные ожидания от подписания соглашения. 12 процентов не смогли определиться, о негативных последствиях высказалось 22 процента опрошенных. Еще 19 процентов ответили, что подписание соглашения никак не повлияет на Украину.

Ранее заместитель главы украинского министерства экономики Тарас Качка заявил, что взносы Украины в будущий инвестиционный фонд в рамках сделки с США по полезным ископаемым могут составить порядка одного-двух миллиардов гривен. «Условно, откроют новое месторождение при новой лицензии, с него начнет уплачиваться рента в бюджет, и ее половину мы можем передать в фонд», — пояснил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет летевшего в Москву Вучича совершил вынужденную посадку

    Москалькова озвучила просьбу Киева по обмену вывезенных на Украину россиян

    Ким Кардашьян обругала охранника за неловкое движение на Met Gala

    Европа отреагировала на сокращение совместных с НАСА лунных программ

    ВСУ атаковали Энергодар с помощью беспилотника

    Ценам на золото предсказали снижение на фоне конфликта Индии и Пакистана

    В Кремле рассказали о разочаровании «Большой восьмеркой»

    В польском Сейме потребовали заблокировать соглашение с Украиной

    Китайская компания захотела закрыть один из крупнейших комбинатов в российском регионе

    Названа неочевидная причина выпирающего живота

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости