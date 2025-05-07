Стало известно мнение украинцев о последствиях сделки с США

Опрос: Около 41 процента украинцев не верят в положительный исход сделки с США

Около 41 процента украинцев не верит, что у сделки Украины с США о недрах будут положительные последствия. Об этом следует из данных опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Исследование проводилось в мае этого года методом телефонных интервью. Был опрошен 561 респондент. Институт сообщает, что на начало мая 47 процентов украинцев имели скорее положительные ожидания от подписания соглашения. 12 процентов не смогли определиться, о негативных последствиях высказалось 22 процента опрошенных. Еще 19 процентов ответили, что подписание соглашения никак не повлияет на Украину.

Ранее заместитель главы украинского министерства экономики Тарас Качка заявил, что взносы Украины в будущий инвестиционный фонд в рамках сделки с США по полезным ископаемым могут составить порядка одного-двух миллиардов гривен. «Условно, откроют новое месторождение при новой лицензии, с него начнет уплачиваться рента в бюджет, и ее половину мы можем передать в фонд», — пояснил он.

