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13:29, 7 мая 2025Экономика

Отчисления Украины в рамках сделки с США по ископаемым оценили

Качка: Взносы Украины в рамках сделки с США составят 24–48 млн долларов
Вячеслав Агапов

Фото: Shutterstock / Fotodom

Взносы Украины в будущий инвестиционный фонд в рамках сделки с США по полезным ископаемым могут составить порядка одного-двух миллиардов гривен. Так оценил возможные отчисления заместитель главы украинского министерства экономики Тарас Качка, его цитирует РИА Новости

По словам эксперта, взносы составят порядка 24–48 миллионов долларов. Киев будет пополнять фонд, продавая лицензии на добычу.

«Условно, откроют новое месторождение при новой лицензии, с него начнет уплачиваться рента в бюджет, и ее половину мы можем передать в фонд», — пояснил Качка.

Вашингтон, в свою очередь, будет перечислять для запуска фонда так называемые стартап-деньги. Военная помощь будет поступать в качестве взноса в фонд, его размер будет определять преференции в распределении прибыли.

Подписание США и Украиной соглашения о ресурсах состоялось 1 мая. В рамках реализации сделки создадут инвестиционный фонд. При этом Вашингтон получит доступ к проектам по разработке недр Украины. Вашингтон после подписания соглашения получит доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе алюминий, графит, нефть и природный газ. Трамп заявил, что США в теории могут получить свыше 350 миллиардов долларов по заключенному с Украиной соглашению.

В Reuters полагают, что США и Украина могут прождать несколько десятилетий, чтобы получить доходы от соглашения по минералам. Консультанты по горнодобывающей промышленности отмечают, что разработка шахт, добывающих стратегически важные полезные ископаемые, может занять от 10 до 20 лет.

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