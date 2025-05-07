Стало известно последствие взятия Липового в ДНР российскими войсками

ТАСС: Взятие Липового в ДНР ВС России ускорит окружение Красного Лимана

Взятие Липового в Донецкой народной республике (ДНР) российскими войсками ускорит процесс окружения Красного Лимана и окрестных населенных пунктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Освобождение Липового дает ряд преимуществ. В том числе ускорит процесс окружения как самого Красного Лимана, так и населенных пунктов вокруг него», — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что на краснолиманском направлении находится мощный укрепрайон подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

О взятии под контроль села Липовое Российскими военными 7 мая сообщило Министерство обороны. Как отметили в ведомстве, в боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Запад».