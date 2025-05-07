Токаев пообещал не забывать подвиг ветеранов

Токаев: Имена и подвиги ветеранов Великой Отечественной войны не будут забыты

Победа в Великой Отечественной войне стала необъемлемой частью истории Казахстана, а имена и подвиги ветеранов Великой Отечественной войны не будут забыты. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщила его пресс-служба в Telegram.

«Великая Победа стала неотъемлемой частью истории нашей страны и важнейшим уроком для всего мира. Это истина, о которой мы всегда должны помнить. (...) Имена и подвиги ветеранов Великой Отечественной войны никогда не будут забыты! Низкий поклон вам!» — сказал он на параде в честь 80-летия Великой Победы.

Казахстанский лидер также отметил вклад республики в победу. По его словам, в годы войны на фронт были призваны свыше 1,2 миллиона казахстанцев. Политик добавил, что свыше 500 из них были удостоены звания Героя Советского Союза.

7 мая в Казахстане начался парад по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Им командует главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Казахстана генерал-майор Мереке Кучекбаев.