Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:53, 7 мая 2025Бывший СССР

Токаев пообещал не забывать подвиг ветеранов

Токаев: Имена и подвиги ветеранов Великой Отечественной войны не будут забыты
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Победа в Великой Отечественной войне стала необъемлемой частью истории Казахстана, а имена и подвиги ветеранов Великой Отечественной войны не будут забыты. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщила его пресс-служба в Telegram.

«Великая Победа стала неотъемлемой частью истории нашей страны и важнейшим уроком для всего мира. Это истина, о которой мы всегда должны помнить. (...) Имена и подвиги ветеранов Великой Отечественной войны никогда не будут забыты! Низкий поклон вам!» — сказал он на параде в честь 80-летия Великой Победы.

Казахстанский лидер также отметил вклад республики в победу. По его словам, в годы войны на фронт были призваны свыше 1,2 миллиона казахстанцев. Политик добавил, что свыше 500 из них были удостоены звания Героя Советского Союза.

7 мая в Казахстане начался парад по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Им командует главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Казахстана генерал-майор Мереке Кучекбаев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о поручении Путина выбрать цели для «Орешника» в Киеве

    В России высказались о предложении Киева о перемирии на 30 дней

    В США назвали один вид российского оружия проблемой для ВСУ

    Новый канцлер Германии ответил на критику со стороны США

    Орбакайте впервые высказалась об СВО

    В России пообещали награду в миллион рублей за поимку маньяка

    Экстремально похудевшая рэперша Lizzo появилась на Met Gala с новым имиджем

    России предсказали исчезновение гипермаркетов и торговых центров

    Генерал раскрыл способ проникновения дронов ВСУ в Подмосковье

    Стало известно о возобновлении переговоров по «Силе Сибири-2»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости