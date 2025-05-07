Токаев поздравил Мерца с избранием на пост канцлера Германии

Токаев поздравил Мерца с избранием на пост федерального канцлера Германии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Фридриха Мерца с избранием на пост федерального канцлера Германии. Об этом сообщает пресс-служба Токаева.

Токаев направил поздравительную телеграмму Мерцу и отметил поступательное развитие стратегического партнерства между двумя странами. Он также подтвердил готовность к дальнейшей совместной работе в целях поддержания высоких темпов сотрудничества между Германией и Казахстаном.

Ранее Мерц заявил, что страны Европейского союза (ЕС) должны увеличить расходы на оборону. «Только так мы сможем постепенно ликвидировать наши пробелы в военном потенциале и коллективно поддержать Украину», — отметил Мерц.

До этого он заявил, что 8 мая намерен созвониться с президентом США Дональдом Трампом.