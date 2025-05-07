Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:05, 7 мая 2025Бывший СССР

Токаев поздравил Мерца с избранием на пост канцлера Германии

Токаев поздравил Мерца с избранием на пост федерального канцлера Германии
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Фридриха Мерца с избранием на пост федерального канцлера Германии. Об этом сообщает пресс-служба Токаева.

Токаев направил поздравительную телеграмму Мерцу и отметил поступательное развитие стратегического партнерства между двумя странами. Он также подтвердил готовность к дальнейшей совместной работе в целях поддержания высоких темпов сотрудничества между Германией и Казахстаном.

Ранее Мерц заявил, что страны Европейского союза (ЕС) должны увеличить расходы на оборону. «Только так мы сможем постепенно ликвидировать наши пробелы в военном потенциале и коллективно поддержать Украину», — отметил Мерц.

До этого он заявил, что 8 мая намерен созвониться с президентом США Дональдом Трампом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет летевшего в Москву Вучича совершил вынужденную посадку

    Ким Кардашьян обругала охранника за неловкое движение на Met Gala

    Европа отреагировала на сокращение совместных с НАСА лунных программ

    ВСУ атаковали Энергодар с помощью беспилотника

    Ценам на золото предсказали снижение на фоне конфликта Индии и Пакистана

    В Кремле рассказали о разочаровании «Большой восьмеркой»

    В польском Сейме потребовали заблокировать соглашение с Украиной

    Китайская компания захотела закрыть один из крупнейших комбинатов в российском регионе

    Названа неочевидная причина выпирающего живота

    Россиянам назвали снижающий давление и защищающий от деменции напиток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости