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23:54, 7 мая 2025Мир

Трампа уличили в зависти к России

Риттер: Трамп завидует вниманию, уделяемому празднованию Дня Победы в России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Американский экс-разведчик Скотт Риттер в соцсети X уличил президента США Дональда Трампа в зависти к России и тому вниманию, которое уделяется в стране празднованию Дня Победы.

«Трамп завидует вниманию, уделяемому празднованию Дня Победы в России 9 мая, и стремится создать конкурирующее мероприятие, которое сделало бы Соединенные Штаты центром внимания», — заявил Риттер.

Он также напомнил об огромных потерях Советского Союза в борьбе с нацистской Германией и ее союзниками, подчеркнув, что ни одна западная страна, включая США, не смогла бы «выдержать в подобных условиях и победить».

Ранее Трамп оценил вклад США в победу во Второй мировой войне и назвал его наибольшим. По мнению американского лидера, Вашингтон также выиграл Первую мировую войну. В связи с этим глава Белого дома установил государственные праздники. Он провозгласил 11 ноября и 8 мая днями Победы в Первой и Второй мировых войнах.

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