Риттер: Трамп завидует вниманию, уделяемому празднованию Дня Победы в России

Американский экс-разведчик Скотт Риттер в соцсети X уличил президента США Дональда Трампа в зависти к России и тому вниманию, которое уделяется в стране празднованию Дня Победы.

«Трамп завидует вниманию, уделяемому празднованию Дня Победы в России 9 мая, и стремится создать конкурирующее мероприятие, которое сделало бы Соединенные Штаты центром внимания», — заявил Риттер.

Он также напомнил об огромных потерях Советского Союза в борьбе с нацистской Германией и ее союзниками, подчеркнув, что ни одна западная страна, включая США, не смогла бы «выдержать в подобных условиях и победить».

Ранее Трамп оценил вклад США в победу во Второй мировой войне и назвал его наибольшим. По мнению американского лидера, Вашингтон также выиграл Первую мировую войну. В связи с этим глава Белого дома установил государственные праздники. Он провозгласил 11 ноября и 8 мая днями Победы в Первой и Второй мировых войнах.