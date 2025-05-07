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21:06, 7 мая 2025Мир

Трамп отказался снимать пошлины с Китая ради переговоров с Пекином

Трамп заявил, что не собирается снимать пошлины с Китая ради переговоров с КНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается снимать пошлины с Китая ради переговоров с Пекином. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у американского лидера, готов ли он отменить свои пошлины ради того, чтобы Китай сел за стол переговоров. «Нет», — ответил на вопрос Трамп.

Ранее Министерство коммерции КНР заявило, что Китай не пожертвует своей принципиальной позицией ради достижения какого-либо соглашения с Соединенными Штатами. В ведомстве указали на негативное влияние односторонних тарифов. По мнению китайской стороны, Вашингтон должен считаться с международными торгово-экономическими правилами, справедливостью и беспристрастием, двигаться навстречу Китаю.

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