Трамп отказался снимать пошлины с Китая ради переговоров с Пекином

Трамп заявил, что не собирается снимать пошлины с Китая ради переговоров с КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается снимать пошлины с Китая ради переговоров с Пекином. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у американского лидера, готов ли он отменить свои пошлины ради того, чтобы Китай сел за стол переговоров. «Нет», — ответил на вопрос Трамп.

Ранее Министерство коммерции КНР заявило, что Китай не пожертвует своей принципиальной позицией ради достижения какого-либо соглашения с Соединенными Штатами. В ведомстве указали на негативное влияние односторонних тарифов. По мнению китайской стороны, Вашингтон должен считаться с международными торгово-экономическими правилами, справедливостью и беспристрастием, двигаться навстречу Китаю.