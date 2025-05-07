В Китае отказались жертвовать своей позицией ради сделки с США

В Минкоммерции КНР заявили, что Пекин не пожертвует позицией ради сделки с США

Китай не пожертвует своей принципиальной позицией ради достижения какого-либо соглашения с Соединенными Штатами. Об этом говорится в опубликованном заявлении министерства коммерции КНР.

Ранее стало известно, что вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн посетит Швейцарию с визитом с 9 по 12 мая, в ходе которого он также проведет переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом.

«Если США хотят решить проблему путем переговоров, они должны придать должное значение серьезному негативному влиянию, которое односторонние тарифные меры оказали на них самих и на весь мир», — подчеркнули в министерстве.

Также Вашингтон должен считаться с международными торгово-экономическими правилами, справедливостью и беспристрастием, двигаться навстречу Китаю. Но если же США будут говорить одно, а делать другое, то КНР никогда не согласится на сделки. И уж тем более не пожертвует своей принципиальной позицией, указали в ведомстве.

В свою очередь, ранее в Белом доме США предупредили Китай, что ответные пошлины Пекина на американские товары кончатся «нехорошо». Агентство Reuters же написало, что тарифы Дональда Трампа все сильнее тормозят рост мировой экономики, которая на протяжении десятилетий поддерживалась предсказуемой и относительно свободной торговлей.

Помимо того, стало известно, что из-за развязанной Трампом торговой войны компании в Штатах начали или нанимать намного меньше сотрудников, чем прежде, или вовсе отказываться от расширения штата.