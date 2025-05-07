Росавиация: В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты

В аэропорту Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что воздушная гавань российского города возобновила работу в штатном режиме с 13:48 по московскому времени. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, добавил Кореняко.

Ранее 7 мая ограничения были сняты в двух других российских аэропортах: Домодедово и Жуковский. Обе столичные воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме с 11:44 по московскому времени.