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15:12, 7 мая 2025Путешествия

В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты
Алина Черненко

Фото: Анна / Фотобанк Лори

В аэропорту Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что воздушная гавань российского города возобновила работу в штатном режиме с 13:48 по московскому времени. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, добавил Кореняко.

Ранее 7 мая ограничения были сняты в двух других российских аэропортах: Домодедово и Жуковский. Обе столичные воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме с 11:44 по московскому времени.

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