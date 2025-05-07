В двух московских аэропортах сняли ограничения

Росавиация: В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения

В двух московских аэропортах — Домодедово и Жуковский — сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что обе столичные воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме с 11:44 по московскому времени. Кореняко пояснил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее 7 мая ограничения были сняты в аэропортах двух других российских городов — Казани и Нижнекамска. Запрет на вылеты и прилеты отменили в 10:20 по московскому времени.

