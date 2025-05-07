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12:13, 7 мая 2025Путешествия

В двух московских аэропортах сняли ограничения

Росавиация: В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения
Алина Черненко

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В двух московских аэропортах — Домодедово и Жуковский — сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что обе столичные воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме с 11:44 по московскому времени. Кореняко пояснил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее 7 мая ограничения были сняты в аэропортах двух других российских городов — Казани и Нижнекамска. Запрет на вылеты и прилеты отменили в 10:20 по московскому времени.

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