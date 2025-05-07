В ГД захотели активизировать проверки газового оборудования в жилых домах

Депутат ГД Якубовский призвал активнее проверять газовое оборудование в домах

В России нужно активизировать проверки газового оборудования в многоквартирных домах, а также усилить ответственность за нарушения, которые допускаются из-за халатности. Об этом заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с РИА Новости.

По словам депутата, согласно действующему законодательству, за нарушение требований подключения газового оборудования и эксплуатации предусмотрены административные штрафы: для граждан — до двух тысяч рублей, для должностных лиц — до пяти тысяч рублей, для юридических — до 100 тысяч рублей.

Парламентарий подчеркнул, что таких штрафных санкций недостаточно.

Ранее сообщалось, что житель Краснодарского края согласился заменить счетчик и лишился почти пяти миллионов рублей. 54-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником Росэнерго.