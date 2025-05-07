В Киеве произошла серия взрывов

В Киеве прогремели взрывы. Об этом в Telegram сообщает телеканал «Общественное» («Суспільне»).
Городская военная администрация сообщила о работе системы ПВО. До этого местные СМИ трижды сообщали о взрывах в украинской столице.
Глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко заявил о падении обломков в Соломенском и Святошинском районах города. Также известно о начавшемся пожаре в Соломенском и Шевченковском районах.
Ранее взрывы прозвучали в Одессе. Мэр города Геннадий Труханов призвал местных жителей находиться в укрытиях.
Накануне российские войска провели массированную атаку беспилотниками по Харькову и Харьковской области. Целями стали объекты военно-промышленного комплекса и места расположения Вооруженных сил Украины.