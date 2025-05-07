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07:03, 7 мая 2025Бывший СССР

В Киеве произошла серия взрывов

В Киеве ночью произошла серия взрывов, работает система ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве прогремели взрывы. Об этом в Telegram сообщает телеканал «Общественное» («Суспільне»).

Городская военная администрация сообщила о работе системы ПВО. До этого местные СМИ трижды сообщали о взрывах в украинской столице.

Глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко заявил о падении обломков в Соломенском и Святошинском районах города. Также известно о начавшемся пожаре в Соломенском и Шевченковском районах.

Ранее взрывы прозвучали в Одессе. Мэр города Геннадий Труханов призвал местных жителей находиться в укрытиях.

Накануне российские войска провели массированную атаку беспилотниками по Харькову и Харьковской области. Целями стали объекты военно-промышленного комплекса и места расположения Вооруженных сил Украины.

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