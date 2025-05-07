В Кремле рассказали об экономических темах переговоров Путина и Мадуро

Песков: Путин и Мадуро обсуждали аспекты взаимодействия в сфере энергетики

На переговорах президента РФ Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро речь шла в том числе о проектах, связанных с различными аспектами взаимодействия в сфере энергетики, включая «нефтяные дела». Об этих темах рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует «Интерфакс».

Обсуждались также налаживание производства, активность российских компаний на венесуэльском рынке, их заинтересованность в инвестициях в экономику страны, перечислил пресс-секретарь главы государства.

«Венесуэльцы готовы создавать для наших фирм весьма привлекательные условия», — подчеркнул Песков, уточнив, что разговор шел об абсолютно конкретных вопросах.

Ранее в пятницу стало известно, что Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве двух стран, включающий положения о сотрудничестве в сферах экономики, безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Глава латиноамериканского государства прибыл в Москву 7 мая для участия в празднованиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.