В МИД Китая назвали главную задачу конфликта на Украине

МИД Китая: Необходимо избежать эскалации конфликта на Украине

В конфликте на Украине необходимо избежать эскалации ситуации, а также создать условия для консенсуса, отвечающего интересам всех сторон. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает агентство Reuters.

«Главной задачей является недопущение эскалации напряженности, все соответствующие стороны должны выработать общий консенсус и создать для этого условия», — указал дипломат.

Линь Цзянь также подчеркнул, что ряд стран Глобального Юга играют конструктивную роль в ситуации на Украине и стремятся ускорить мирное урегулирование конфликта. В том числе, он напомнил о позиции Китая, который выступает за окончание боевых действий.

1 апреля глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай готов играть роль в урегулировании по Украине, прежде всего совместно со странами Глобального Юга. По словам главы внешнеполитического ведомства, Пекин будет учитывать чаяния вовлеченных сторон.