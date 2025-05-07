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12:23, 7 мая 2025Бывший СССР

В молдавском учебнике истории атаку ВВС США выдали за нападение СССР

РИА Новости: В молдавском учебнике истории удар ВВС США выдали за нападение СССР
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В новом молдавском учебнике истории выдали американские бомбардировщики за советские самолеты В-24, обвинив СССР в атаке на румынский город. Об этом сообщает РИА Новости.

«Авторы учебника, описывая тему противостояния румынских войск и Красной армии, опубликовали фотографии авианалета на румынский город Плоешти. Подпись к фото гласит, что это советские самолеты B-24. На самом деле B-24 — это американские тяжелые бомбардировщики», — сказано в публикации.

Ранее авторы молдавского учебника не рассмотрели молдаван как нацию. Согласно информации РИА Новости, в пособии приводятся цитаты члена Национальной молдавской партии Теофила Ионку, который утверждал, что названия «Молдова» и «молдаване» имеют исключительно территориальное происхождение.

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