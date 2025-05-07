В Пакистане раскрыли цели ракетных ударов Индии

В Пакистане заявили, что Индия нацелена на водные ресурсы страны

В Пакистане заявили, что Индия нацелена на водные ресурсы страны. Об этом сообщил генеральный директор межведомственного управления по связям с общественностью (ISPR) пакистанских вооруженных сил, генерал Ахмед Шарифа Чаудхри, передает телеканал Geo TV.

По его словам, Индия пыталась «нанести ущерб жизненно важным водным ресурсам Пакистана». Он также отверг заявления Индии, что ни один самолет Пакистана не вторгался в воздушное пространство своего восточного соседа.

Чаудхри также пообещал продолжить решительный ответ на «трусливое нападение Индии». Кроме того, генерал заявил, что Пакистан никому не позволит нанести ущерб безопасности и независимости страны.

Ранее в Индии рассказали о целях ударов по территории Пакистана. Сообщается, что девять лагерей были обнаружены и уничтожены индийскими силами.