В Раде раскрыли роль Зеленского в связях Трампа с Россией

Дмитрук: Трамп использует Зеленского как инструмент для мирных переговоров с РФ

Соединенные Штаты во главе с лидером Дональдом Трампом используют президента Украины Владимира Зеленского в качестве инструмента установления связи с Россией в процессе по мирным переговорам. Такую роль украинского политика раскрыл депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«Сейчас террорист (Зеленский — прим. «Ленты.ру») используется как инструмент связи с Москвой, а также как идеальная, запуганная марионетка для подписания документов любых, которые в будущем могут стать козырями Вашингтона в переговорах с Кремлем», — указал парламентарий.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский предположил, что Киев попытается атаковать РФ не 9 мая, а 8-го. По его словам, таким ударом Владимир Зеленский попытается сорвать перемирие, которого добивается Дональд Трамп.