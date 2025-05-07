В России объяснили отказ Алиева от участия в параде Победы в Москве

Депутат Журова: У Алиева может быть разная аргументация не приехать 9 Мая

Причин не приехать в Москву на парад Победы у президента Азербайджана Ильхама Алиева может быть много, однако каждый стремится увидеть в этом событии конспирологию, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет на парад Победы в Москву. По его словам, азербайджанский лидер должен поучаствовать во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву.

Журова рассказала, что в значимый день 9 Мая в Азербайджане также планируются мероприятия, в которых президент Алиев желал бы принять участие. По ее словам, там тоже проходят свои парады, чествуют ветеранов и вспоминают жертв Великой Отечественной войны.

«Мы сразу, конечно, начинаем видеть в этом конспирологию. В то же время, может быть, он собирается делать свои какие-то парады, свои мероприятия, связанные с 9 Мая. Его присутствие тоже необходимо в стране для поднятия патриотического духа, есть внутренние важные мероприятия», — объяснила Журова.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прилетел в Россию. Политик прибыл в российскую столицу для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

До этого президент Сербии Александр Вучич прилетел в Москву.