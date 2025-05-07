В российском регионе арестовали организаторов мошенничества со страховыми компаниями

В Твери арестовали организаторов 51-го подставного ДТП

В Твери арестовали организаторов 51-го подставного ДТП. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статьям 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»), 159.5 («Мошенничество в сфере страхования») и 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, фигуранты находили граждан, которые готовы за вознаграждение принять участие в подставных дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и помочь с дальнейшим оформлением документов на компенсацию. Для автоподстав злоумышленники брали в аренду небольшие грузовые автомобили, а после инсценировки обращались в страховые компании. Полученная сумма выплаты делилась между местными жителями, которые им помогли и организаторами преступного сообщества.

Они занимались этим на протяжении трех лет и за это время совершили 51 аферу. Ущерб страховых компаний составил более 17 миллионов рублей. Их противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники МВД.

В ходе следствия выявили и привлекли к уголовной ответственности более 20 человек, которые приняли участие в подставных ДТП. Организаторы заключены под стражу. Уголовные дела в отношении участников инсценировок выделены в отдельное производство и они отпущены под подписку о невыезде.

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