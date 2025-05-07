В Сочи зацвело уникальное растение

В Сочи началось цветение уникального растения. Об этом сообщает местный портал «Сочистрим».

Речь идет о редкой синоджакии деревянистоплодной, которая является частью флоры восточного Китая и встречается в природе лишь в нескольких местах около города Нанкин. Отмечается, что растение находится под угрозой исчезновения.

На данный момент синоджакию не удалось размножить, поэтому в России существует только один экземпляр этого растения. Найти его можно справа от фонтана «Сказка» в «Дендрарии».

Ранее в мае стало известно, что краснокнижные растения также зацвели в Приамурье. Фиолетовые воронковидные цветы пузырницы физалисовой распустились на коллекционном участке редких и охраняемых видов растений филиала Ботанического сада-института ДВО РАН.